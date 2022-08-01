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Происшествия1 августа 2022 10:59

Инспекторы Самарской области задержали 70 пьяных водитель в выходные дни

Подведены итоги рейдов
Алена ПРОВКИНА
Инспекторы усиливали контроль в выходные дни

Инспекторы усиливали контроль в выходные дни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, по традиции, в предвыходные и выходные дни сотрудники госавтоинспекции проводят направленные рейды. Подведены итоги мероприятий.

За прошлый выходные дорожные полицейские задержали 70 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Всего с 29 по 31 июля 2022 года инспекторы выявили более 2300 нарушений на дороге. Также остановили 3 автолюбителей без водительского удостоверения.

Многие жители – более 370 человек – пренебрегли правилами безопасности и не проигнорировали использование ремней безопасности. За незаконную «тонировку» к ответственности привлекли 329 водителей.