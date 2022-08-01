В Самаре планируют регулярно убирать урны на улице Ново-Садовой

Уборку будут проводить регулярно. Фото: ЦУР

В Самаре местные жители пожаловались на переполненные мусорки в социальных сетях. Специалисты планируют регулярно убирать территорию.

По сообщению ЦУР Самарской области, на участке реконструкции вдоль улицы Ново-садовой урны переполнены. Мусор уже складируют на газонах. Активные жители отправили несколько жалоб, чтобы территорию привели в нормативное состояние. Несколько недель горожане проходили мимо захламленной улицы.

Сигналы и жалобы из социальных сетей направили в министерство транспорта. Как оказалось, данный участок стал стройплощадкой. После беседы, подрядчики сообщили, что планируют обеспечить регулярную уборку.