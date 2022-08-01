Праздничная программа начнется днем и продлится до позднего вечера.

Во вторник, 2 августа 2022 года, десантники из каждого уголка страны будут праздновать День Воздушно-десантных войск РФ. К празднованиям присоединится и областная столица. Мероприятия в Самаре начнутся днем и продлятся до позднего вечера.

В 11:30 на площади Памяти состоится митинг и церемония возложения цветов к мемориалу самарцам, погибшим в необъявленных войнах. А в 14:00 на 2-й очереди набережной реки Волги начнется основная программа праздника.

Для гостей и жителей города будут работать тематические площадки и выставки. Одна из них продемонстрирует военные артефакты. Все желающие смогут узнать судьбу своих родных, пропавших или погибших в годы Великой Отечественной войны. Сделать это можно на площадке проекта «Судьба солдата», которую откроет региональное отделение «Поискового движения России».

Самарцы также смогут отведать солдатскую кашу, принять участие в «Лазерном тире», мастер-классах «Сборка и разборка автомата АК-47» и в акции по заполнению почтовых открыток «Спасибо, парни!». Она проводится в поддержку воинов-участников специальной операции на Украине.

Завершится праздник митинг-концертом «Никто, кроме нас!». Он пройдет с 17:30 до 22:00 на 2-й очереди набережной Волги у бассейна ЦСКА. На сцену выйдут официальные лица и почетные гости. А участие в концертной программе примут местные творческие коллективы и Сергей Войтенко - он исполнит песни, прославляющие подвиг защитников России и Донбасса.