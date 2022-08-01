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Происшествия1 августа 2022 13:36

В Самаре экс-директор ООО «Больверк» не выплатил 45 миллионов рублей налоговой

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Расследование дела продолжается

Расследование дела продолжается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший генеральный директор строительной компании ООО «Больверк» предстанет перед судом. Мужчина задолжал налоговой 45 миллионов рублей.

По данным следствия, подозреваемого привлекут к ответственности за уклонение уплаты налогов в особо крупном размере. Компания занималась строительством жилых и нежилых помещений. Злоумышленник специально занизил сумму налогооблагаемой базы за период с 2018 по 2019 год, сообщают в СУ СК России по Самарской области.

В налоговую не перечислили около 45 миллионов рублей. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело и устанавливать обстоятельства произошедшего.