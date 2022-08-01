В Самаре экс-директор ООО «Больверк» не выплатил 45 миллионов рублей налоговой

Расследование дела продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывший генеральный директор строительной компании ООО «Больверк» предстанет перед судом. Мужчина задолжал налоговой 45 миллионов рублей.

По данным следствия, подозреваемого привлекут к ответственности за уклонение уплаты налогов в особо крупном размере. Компания занималась строительством жилых и нежилых помещений. Злоумышленник специально занизил сумму налогооблагаемой базы за период с 2018 по 2019 год, сообщают в СУ СК России по Самарской области.

В налоговую не перечислили около 45 миллионов рублей. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело и устанавливать обстоятельства произошедшего.