В Самаре экс-директор ООО «Больверк» не выплатил 45 миллионов рублей налоговой

Расследование дела продолжается
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре бывший генеральный директор строительной компании ООО «Больверк» предстанет перед судом. Мужчина задолжал налоговой 45 миллионов рублей.
По данным следствия, подозреваемого привлекут к ответственности за уклонение уплаты налогов в особо крупном размере. Компания занималась строительством жилых и нежилых помещений. Злоумышленник специально занизил сумму налогооблагаемой базы за период с 2018 по 2019 год, сообщают в СУ СК России по Самарской области.
В налоговую не перечислили около 45 миллионов рублей. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело и устанавливать обстоятельства произошедшего.