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Общество1 августа 2022 15:26

В Самаре будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту 2 августа 2022 года

Жители смогут записаться на набережной
Алена ПРОВКИНА
На набережной заработает мобильный пункт

На набережной заработает мобильный пункт

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре во вторник, 2 августа 2022 года, пройдет патриотическая акция и празднование Дня ВДВ. Отмечают, что мероприятие отметят на второй очереди набережной.

По полученной информации, также в областном центре заработает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту с 12:00 до 22:00. Специалисты ожидают добровольцев младше 60 лет для службы в региональном подразделении – Самарском батальоне.

Отмечают, что заключившие контракт смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Также добровольцы получат все льготы и соцгарантии. Вся подробная информация указана на сайте минобороны в разделе – «Военнослужащие по контракту».