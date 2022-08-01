В Самаре будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту 2 августа 2022 года

На набережной заработает мобильный пункт Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре во вторник, 2 августа 2022 года, пройдет патриотическая акция и празднование Дня ВДВ. Отмечают, что мероприятие отметят на второй очереди набережной.

По полученной информации, также в областном центре заработает мобильный пункт отбора на военную службу по контракту с 12:00 до 22:00. Специалисты ожидают добровольцев младше 60 лет для службы в региональном подразделении – Самарском батальоне.

Отмечают, что заключившие контракт смогут получить единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Также добровольцы получат все льготы и соцгарантии. Вся подробная информация указана на сайте минобороны в разделе – «Военнослужащие по контракту».