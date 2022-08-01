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Общество1 августа 2022 16:41

В Тольятти спасали застрявшего в решетке подвала толстенького енота

Несчастное животное передали представителям приюта "Малютка"
Анастасия МЫШКИНА
Енот оказался в плену в подвале

Енот оказался в плену в подвале

Непростую спасательную операцию 1 августа пришлось проводить тольяттинским спасателям. Они получили вызов по адресу Улица Фрунзе, дом 14. Здесь жители нашли в подвале застрявшего в решетке упитанного енота. Животное было глубоко несчастно и никак не могло самостоятельно освободиться.

- Каким образом енот оказался во дворе жилого дома остаётся загадкой, - поделился информацией руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев. Он также рассказал, что после спасения енот отправился в приют "Малютка".

Видимо, хозяин малыша пока не объявился, теперь же, чтобы получить свое животное назад, ему придется доказать и права на него, и умение с ним обращаться. До этого тольяттинским спасателям также пришлось избавлять целый подъезд от пчел.