В Самару прибыл еще один "Валдай" с подводными крыльями

Скоростные "Валдаи" уже рассекают по Волге Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

В Самару прибыло еще одно скоростное судно на подводных крыльях "Валдай". Как сообщает Государственная транспортная лизинговая компания, это произошло в понедельник 1 августа. Использоваться судно будет также для речных прогулок и пассажирских перевозок. Напомним, что первый "Валдай", которому присвоено имя Ильи Репина, уже делает рейсы до Ширяево четыре раза в день. Мы подробно рассказывали, как ни ходят, где купить билет и где сесть на судно. Кстати, билеты на первые рейсы в пятницу и выходные были распроданы полностью.

Новый "Валдай" вероятнее всего будет курсировать в сторону Винновки, как и анонсировала компания ранее.

- Это второе переданное лизингополучателю судно в серии из четырех, которые строятся в рамках программы с государственным финансированием на судостроительном комплексе ЦКБ по СПК им. Алексеева, - сообщает ГТЛК.

Скоростной "Валдай" достигает Ширяева за 45 минут. Судно вмещает до 45 человек, иллюминаторы имеют двойное остекленение. В салоне есть багажные полки. В компании "Волга Трэвэл" ожидают, что за сезон суда перевезут около 40 тысяч человек.