Самарцам раскрыли секрет выбора вкусных и безопасных арбузов и дынь

Вкусный арбуз должен иметь яркий цвет и желтое пятно на боку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты Роспотребнадзора дали самарцам несколько важных советов по выбору арбузов и дынь. Сезон для этих бахчевых уже наступил, и всех тянет полакомиться сладкой ягодой. Но стоит помнить о главном, чтобы это знакомство не закончилось плачевно. Так, точно не стоит покупать арбузы в точках продаж около автодорог, так как они могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов. Лучше всего заниматься покупкой в санкционированных торговых точках, там должны быть подтверждающие качество и безопасность бахчевых документы, весы, ценники на всю продукцию.

Покупатель имеет право спросить у продавца медицинские книжки и любые другие документы, предусмотренные правилами.

Что еще важно? Арбузы должны лежать под тентом, на специальных стеллажах. Если они лежат на земле под солнцем - обойдите такого торговца стороной. И никаких вырезаний кусочка, чтобы попробовать - на таких поверхностях мгновенно размножаются вредные микроорганизмы.

Спелость же, по словам специалистов Роспотребнадзора, можно определить и на глаз: хороший и зрелый арбуз будет крупным, ярким, светлое пятно на боку должно быть максимально желтым. Его корка твердая и блестящая, усик и плодоножка - сухие. Если по арбузу ударить ладонью - он должен вибрировать и издавать слабый хруст при сжатии.

Также потребителям рекомендуют придерживаться чу3вства меры и выбирать арбуз среднего размера, а перед употреблением обязательно помыть его мыльной водой. Разрезанный арбуз хранить нужно только в холодильнике, а если он имеет кислый запах - употреблять в пищу продукт нельзя.

Рассказали самарцам и как понять, что арбуз содержит нитраты: мякоть плохого арбуза будет ярко-красного цвета, волокна не белые, а желтые, поверхность среза гладкая, в то время как в норме она искрится крупинками.

Почти все те же самые правила действуют в отношении дыни. У нее противоположная сторона от хвостика должна быть мягкой, твердость - признак незрелости. Звук при щелчке будет глухим, и еще от нее обязательно должен исходить аромат.