Из Самары в Сочи добавят новые рейсы уже с 7 августа

Самарцев будут чаще возить в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прямых рейсов из Самары в Сочи с 7 августа 2022 года станет больше. Дополнительные варианты предложит компания "Уральские авиалинии" - рейсы будут производиться по воскресеньям и вторникам.

- По воскресеньям вылет из Самары - в 17.00, прибытие в Сочи – в 19.10, по вторникам – вылет в 13.25, прилет в 15.20 (время местное для каждого аэропорта). Продолжительность полета – 3 часа, - рассказали в аэропорту Курумоч.

Теперь в Сочи из Самары будет выполняться 29 рейсов, только в воскресенье запланировано шесть вылетов. Таким образом курортная столица России станет доступнее для отпускников с Волги, сами же пассажиры надеются, что это будет способствовать снижению цен. Стоит отметить, что аэропорты на юге России, такие как Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, все еще закрыты. Так что полеты в Сочи чуть ли не единственное направление, доступное самарцам. Кроме того, по данным турагентств, большую популярность набирают поездки в Дагестан.