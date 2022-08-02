В Самаре женщина-водитель на скорости сбила двух детей

Женщина сбила дву подростков. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре женщина-водитель иномарки сбила двух несовершеннолетних. Их госпитализировали в медучреждение.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Промышленном районе, вечером в понедельник, 1 августа 2022 года, местная жительница управляла автомобилем «Kia Rio» и ехала по улице Вольской. Автолюбительница не заметила и сбила двух детей 11 и 12 лет.

В результате столкновения, подростков госпитализировали в медицинское учреждение. Им назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.