Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 августа 2022 8:03

В Самаре женщина-водитель на скорости сбила двух детей

Они перебегали дорогу
Алена ПРОВКИНА
Женщина сбила дву подростков. Фото: ГУ МВД России по региону

Женщина сбила дву подростков. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самаре женщина-водитель иномарки сбила двух несовершеннолетних. Их госпитализировали в медучреждение.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в Промышленном районе, вечером в понедельник, 1 августа 2022 года, местная жительница управляла автомобилем «Kia Rio» и ехала по улице Вольской. Автолюбительница не заметила и сбила двух детей 11 и 12 лет.

В результате столкновения, подростков госпитализировали в медицинское учреждение. Им назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.