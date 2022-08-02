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Общество2 августа 2022 9:31

В Самаре автобусы № 5к и 5д начали заезжать в Волгарь со 2 августа 2022 года

Дептранс представил новую схему движения
Анастасия ФИЛАТОВА
Автобусы № 5к и 5д начали курсировать по новому маршруту / Фото: департамент транспорта Самары

Автобусы № 5к и 5д начали курсировать по новому маршруту / Фото: департамент транспорта Самары

Во вторник, 2 августа 2022 года, в Самаре скорректировали схему движения автобусов № 5к и 5д. Теперь они заезжают в микрорайон Волгарь до улицы Александра Солженицына. На маршруте 5д задействованы 10 машин, сообщили в городском департаменте транспорта.

До 9:00 автобусы будут ходить от поселка Сухая Самарка до Губернского рынка по обычной схеме. Также запланированы укороченные рейсы «Ул. Солженицына – Пл. Революции». Отправление первого рейса от поселка Сухая Самарка – в 5:42, от Волгаря – в 6:00. Автобусы будут курсировать от Губернского рынка до Сухой Самарки через Волгарь с 9:00.

Последний рейс автобуса № 5д от Губернского рынка запланирован на 22:20. Время прохождения через площадь Революции – 22:34. Отправление от Сухой Самарки в сторону Губернского рынка – в 21:21, в Волгаре автобус будет в 21:40.

Новая схема движения автобуса № 5д / Фото: департамент транспорта Самары

Новая схема движения автобуса № 5д / Фото: департамент транспорта Самары