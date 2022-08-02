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Происшествия2 августа 2022 11:22

В Самаре лже-дольщики обманули Минстрой на 30 млн рублей

В этом мошенникам помогла бывшая сотрудница ведомства
Анастасия РЕШ
Из преступной группы только три человека получили реальные сроки лишения свободы

Из преступной группы только три человека получили реальные сроки лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор группе мошенников из 10 человек, в состав которой входила бывшая сотрудница регионального министерства строительства. Благодаря своему обману они попали в реестр обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Как стало известно, преступная группа вступила в сговор с консультантом управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан департамента государственной политики в области строительства. В результате они получили статус обманутых дольщиков ООО «Прогресс». После внесения соответствующих документов они могли получить жилье в новостройке, принадлежащее Минстрою региона.

Ущерб, причиненный ведомству, составил 30 миллионов рублей. Троих преступников приговорили к срокам от 4 до 6 лет лишения свободы, а остальные получили от 1,6 до 3 лет условно. Сейчас прокуроры обжалуют приговор экс-чиновнице. Они считают, что суд назначил ей слишком мягкое наказание.

Добавим, Минстрой сейчас готовит иски о признании договоров долевого участия и переуступке права недействительными.