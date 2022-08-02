В Самаре лже-дольщики обманули Минстрой на 30 млн рублей

Из преступной группы только три человека получили реальные сроки лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский районный суд вынес приговор группе мошенников из 10 человек, в состав которой входила бывшая сотрудница регионального министерства строительства. Благодаря своему обману они попали в реестр обманутых дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Как стало известно, преступная группа вступила в сговор с консультантом управления ликвидации аварийного жилья и восстановления жилищных прав граждан департамента государственной политики в области строительства. В результате они получили статус обманутых дольщиков ООО «Прогресс». После внесения соответствующих документов они могли получить жилье в новостройке, принадлежащее Минстрою региона.

Ущерб, причиненный ведомству, составил 30 миллионов рублей. Троих преступников приговорили к срокам от 4 до 6 лет лишения свободы, а остальные получили от 1,6 до 3 лет условно. Сейчас прокуроры обжалуют приговор экс-чиновнице. Они считают, что суд назначил ей слишком мягкое наказание.

Добавим, Минстрой сейчас готовит иски о признании договоров долевого участия и переуступке права недействительными.