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Общество2 августа 2022 11:23

В Самарской области обнаружили 13 нелегальных кредитных фирм

Компании работали в трех городах под вывеской ломбардов и микрокредитных организаций
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Гражданам советуют быть осторожнее при оформлении займов.

Гражданам советуют быть осторожнее при оформлении займов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом полугодии 2022 года на территории Самарской области выявили 13 нелегальных кредиторов. Компании вели свою деятельность в Тольятти, Сызрани и областной столице, «прячась» под вывесками микрокредитных организаций, комиссионных магазинов и ломбардов.

– Взаимодействуя с нелегальным кредитором, человек рискует быть обманутым не только по поводу условий получения денег. После возврата кредита потребитель не получает выписку о погашении, а значит «черный кредитор» может начать повторное взыскание долга даже после его выплаты, - предупредила граждан о рисках управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Известно, что «черные» фирмы уже включены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако эксперты отмечают, что они могут поджидать людей в онлайне. Поэтому перед тем, как взять заем, клиентам рекомендуют проверить кредитную организацию. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».