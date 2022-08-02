В Самарской области обнаружили 13 нелегальных кредитных фирм

Гражданам советуют быть осторожнее при оформлении займов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В первом полугодии 2022 года на территории Самарской области выявили 13 нелегальных кредиторов. Компании вели свою деятельность в Тольятти, Сызрани и областной столице, «прячась» под вывесками микрокредитных организаций, комиссионных магазинов и ломбардов.

– Взаимодействуя с нелегальным кредитором, человек рискует быть обманутым не только по поводу условий получения денег. После возврата кредита потребитель не получает выписку о погашении, а значит «черный кредитор» может начать повторное взыскание долга даже после его выплаты, - предупредила граждан о рисках управляющий отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова.

Известно, что «черные» фирмы уже включены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Однако эксперты отмечают, что они могут поджидать людей в онлайне. Поэтому перед тем, как взять заем, клиентам рекомендуют проверить кредитную организацию. Сделать это можно на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».