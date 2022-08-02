В Похвистневе мужчина приревновал возлюбленную и зарезал ее

Ревнивцу грозит до 15 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на скамье подсудимых скоро окажется 41-летний житель Похвистнева. Мужчину обвиняют в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 22 мая 2022 года в квартире на улице Кооперативной. В тот день сожители устроили небольшое застолье. В какой-то момент градус ударил им в голову, и они начали ссориться. Мужчина приревновал возлюбленную, стал ее оскорблять, та тоже не осталась в долгу и высказала все, что о нем думает. Разъяренный кавалер схватил кухонный нож и ударил даму в грудь. Та скончалась на месте. После этого злоумышленник спрятал орудие преступления и покинул квартиру.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд. Мужчине может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.