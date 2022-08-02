В Самаре до середины августа 2022 года ограничат движение по ул. Полевой

Ознакомиться с организацией проезда можно на схеме.

Самарским водителям придется потерпеть небольшие ограничения, которые начнут действовать на улице Полевой с 6:00 3 августа 2022 года. На участке от Волжского проспекта до улицы Лесной временно запретят движение транспорта. Информацию сообщили в мэрии.

- Ограничения связаны с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы. Просим горожан отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут, - отмечают городские власти.

Отметим, что дорога будет перекрыта до середины месяца. В 6:00 15 августа все ограничения снимут.