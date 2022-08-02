В Самаре странный сосед звал на помощь и пытался спрыгнуть с балкона

По информации очевидцев, угомонить мужчину удалось правоохранителям Фото: скриншот с видео

Вечер 2 августа у жителей областной столицы выдался насыщенным на события. Пока одни праздновали День ВДВ, другие наблюдали настоящую драму, развернувшуюся в одной из многоэтажек. Здесь местный житель устроил целый спектакль - с завязкой, кульминацией и благополучным завершением. Подробности происшествия сообщили очевидцы и поделились кадрами с места событий.

По информации самарцев, все происходило в многоэтажном доме на улице Дыбенко, 27. Видео начинается с изображения пустого балкона, однако по звукам за кадром становится ясно, что обстановка в районе неспокойная. Из высотки раздается крик мужчины, который просит о помощи, а затем появляется и он сам. На следующем кадре видно, как самарец уже карабкается вверх по балкону на втором этаже. Судя по всему, прохожие пытаются помочь странному жильцу, однако авторы ролика предупреждают их, что «он с ножом».

Отметим, что завершилась эта история вполне благополучно - в конце видео мужчина вновь перевалился за уличную сторону балкона, но его затащили назад полицейские.