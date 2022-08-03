В Самаре расклейщик объявлений получит уголовный срок за найденный телефон

Мужчина окажется за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре расклейщик объявлений получит уголовное наказание за найденный телефон. Мужчина решил воспользоваться банковским приложением.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местный житель обвиняется в краже. В полицию обратилась девушка и попросила найти ее утерянный телефон. Как оказалось, злоумышленник, нашедший мобильный, решил перевести деньги с чужой карты. Он списал 8 тысяч рублей, а телефон сдал в ломбард за 6 тысяч рублей.

Ранее судимого подозреваемого привлекли к ответственности. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.