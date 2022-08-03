Плату за услуги ЖКХ могут поднять на 9,1% в Самарской области в 2023 году

С 1 июля 2023 года сумма в платежках за коммуналку может значительно возрасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 июля 2023 года может вырасти плата за услуги ЖКХ. В частности, власти планируют изменить индекс размера вносимой платы за коммуналку — увеличить его до 9,1% Такое предложение правительство региона направило в ФАС. Об этом «КП-Самара» сообщили в департаменте ценового и тарифного регулирования.

— Проект предполагает установление с 1 июля 2023 года индекса в размере 9,1% с предельно допустимыми отклонениями по отдельным муниципалитетам. Оно не должно превысить 2%, — рассказали в ведомстве.

Отметим, что сейчас в регионе установлен индекс в 3,8%. Предельно допустимое отклонение по отдельным городам и районам — 2%. В Самаре индекс составляет 5,2%.

По словам представителей департамента ценового и тарифного регулирования, при расчете индекса на 2023 год учитывались изменения стоимости всех коммунальных услуг по прогнозам социально-экономического развития от Минэкономразвития РФ. Планируется, что индекс потребительских цен на 2022 год составит 116,5%, а на 2023-й — 109%. Также специалисты учитывали объемы потребления коммунальных ресурсов, расходы регулирующих организаций, а еще расходы по концессионным соглашениям и договорам аренды.