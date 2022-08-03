В Самаре ожидаются мощные магнитные бури в августе 2022 года

Жителям рекомендовали проводить больше времени на свежем воздухе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в середине августа ожидаются сильные магнитные бури. Синоптики предупредили местных жителей.

По информации my-calend, с 16 по 20 августа 2022 года в областном центре пройдут мощные магнитные бури. Специалисты отмечают, что в некоторые дни сила бури составит 5 баллов. В этот период могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил и депрессия.

Синоптики рекомендуют избегать эмоционального напряжения. Особо чувствительные горожане подвержены головным болям. Им следует подготовиться к буре с особой тщательностью.