Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 7:54

В Самаре ожидаются мощные магнитные бури в августе 2022 года

Специалисты предупредили жителей областного центра
Алена ПРОВКИНА
Жителям рекомендовали проводить больше времени на свежем воздухе

Жителям рекомендовали проводить больше времени на свежем воздухе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в середине августа ожидаются сильные магнитные бури. Синоптики предупредили местных жителей.

По информации my-calend, с 16 по 20 августа 2022 года в областном центре пройдут мощные магнитные бури. Специалисты отмечают, что в некоторые дни сила бури составит 5 баллов. В этот период могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил и депрессия.

Синоптики рекомендуют избегать эмоционального напряжения. Особо чувствительные горожане подвержены головным болям. Им следует подготовиться к буре с особой тщательностью.