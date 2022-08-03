В Самарской области в социальных сетях мужчина призывал устроить теракт

Мужчина размещал материалы у себя на странице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители проверили деятельность местного жителя в социальных сетях. Мужчина публично призывал устроить террористический акт.

По сообщению пресс-службы УФСБ России по Самарской области, пользователь в популярной социальной сети размещал посты, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент специалисты реализуют комплекс следственных действий. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.