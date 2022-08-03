В Самаре продают землю острова Поджабный за 1 миллиард рублей

На продаваемом участке проведены свет и вода

Появилась информация о продаже 10 гектаров земли острова Поджабный в Самаре. Соответствующее объявление разместили на сайте «Авито». Продавец запросил за участок 1 миллиард рублей.

— Из коммуникаций на данной участке проведены электричество и вода, — указано в объявлении.

Никакой дополнительной информации о том, что находится на острове и для чего может быть использован участок, нет.

Остров Поджабный образовался в 1639 году в результате проведения гидротехнических мероприятий на древнем русле Волги. Находится в юго-восточной части нацпарка «Самарская Лука». На острове широко представлен растительный и животный мир. Одно время на нем даже чуть не построили казино.