Капремонт четырех школ завершат в Тольятти к 1 сентября 2022 года

В школах приведут в порядок фасады и крыши, а также закупят туда новую мебель и оборудование

В Тольятти близится к завершению капитальный ремонт четырех школ. В порядок приводят учебные заведения № 16, 58, 59 и 76. Работы идут с опережением графика. В этом убедилась депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Екатерина Кузьмичева.

— В лицее № 76 самая большая смета из всех. В нее входят фасадные работы, ремонт кровли, замена окон и оснащение новым оборудованием. К сожалению, сменился подрядчик, поэтому работы в этом образовательном учреждении начались позже. Надеюсь, что ремонт будет выполнен в срок — к 1 сентября 2022 года, — отметила депутат.

В школах обновят не только внешний облик, но еще и закупят в классы новую мебель, спортивный инвентарь, а также современное интерактивное оборудование. Кроме того, в планах — благоустройство прилегающей к зданиям территории.

На всех объектах подрядчики трудятся без выходных. Они все должны успеть выполнить работы до начала учебного года. Планируется, что 1 сентября 2022 года все четыре школы предстанут перед учениками и их родителям уже в обновленном виде.