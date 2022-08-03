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Общество3 августа 2022 11:54

В Самаре ликвидировали свалку возле рынка в Промышленном районе

Жители пожаловались на вывоз мусора
Алена ПРОВКИНА
На территории навели порядок. Фото: соцсети

На территории навели порядок. Фото: соцсети

В Самаре жители Промышленного района пожаловались на свалку возле рынка в Промышленном районе. Власти пообещали решить проблему с мусором.

По данным ЦУР региона, тема уборки территорий до сих пор вызывает волну негодований у многих самарцев. «Знаменитую» свалку на пересечении улиц Ново-Вокзальной и 22 Партсъезда наконец-то вывезли. Теперь на данном участке установят камеры видеонаблюдения, которые помогут отслеживать злоумышленников, складирующих мусор рядом с контейнерами.

По словам местных жителей, свалку пришлось вывозить при помощи КАМАЗов. Нарушителей привлекут к ответственности.