Самарцев возмутила стройка около озера у ЖК «Горизонт» на 6-й просеке

Горожане отмечают, что озеро выглядело плачевно еще в мае текущего года. Фото: Мария Дамс

Жители жилого комплекса «Горизонт» на 6-й просеке в Самаре бьют тревогу из-за застройки площадки, расположенной неподалеку от местного озера. По информации горожан, строительные работы, стартовавшие на участке несколько месяцев назад, постепенно начали уничтожать природный водоем.

– Два месяца назад на озере жили цапли, утки, выдры, было много рыбы. А теперь озеро уничтожили, превратив в болото, - рассказывают местные жители.

Озеро, о котором идет речь, расположено неподалеку от дома №148. По словам самарцев, сегодня оно находится в плачевном состоянии. Горожане отмечают, что пытались возродить водоем своими усилиями, но тщетно - весь их труд был уничтожен, а вода вновь ушла.

- Нам не нужно благоустройство, не нужны лавочки и фонари. Мы просим спасти озеро, чтобы у его обитателей остался дом, а у людей - красота, радующая глаз, - сетуют неравнодушные граждане.

Ситуацию прокомментировали в департаменте городского хозяйства и экологии. По информации властей, территорию планируют привести в порядок, однако заниматься этим будет строительная компания.

- В рамках работ по застройке жилого комплекса будут выполнены работы по благоустройству. Разрешение на строительство выдано министерство строительства Самарской области, - рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии Самары.