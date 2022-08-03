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Общество3 августа 2022 12:21

Дмитрий Азаров и ВТБ договорились о запуске льготной ипотеки для жителей Самарской области

Также в региона планируют открыть сервисный центр на 1300 рабочих мест
Илона МАЙСКАЯ
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел переговоры с заместителем президента — председателем правления ВТБ Анатолием Печатниковым. По итогам встречи стороны договорились о совместной реализации ряда проектов. Среди них: создание в регионе сервисного центра банка на 1300 мест, расширение льготной ипотеки и развитие сервисов карты жителя.

— Мы создаем в Самарской области дополнительные возможности ипотечного кредитования, компенсируя часть процентной ставки по отдельным категориям. Мы ни в коем случае не будем снижать расходы регионального бюджета, которые компенсируют часть ипотечной ставки. Вместе с тем, условия, которые сегодня предлагает банк, позволят нам увеличить охват жителей льготным ипотечным кредитованием, — отметил Дмитрий Азаров.

Оформить кредит по сниженной ставке смогут молодые семьи, а также представители сфер образования, здравоохранения и IT-специалисты. В дальнейшем список этих категорий планируется расширить.