В Самаре у «Роснефти» открылись два современных автозаправочных комплекса нового формата «Зерно»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Роснефть»

В Самаре появились обновленные автозаправочные комплексы, которые открыла компания «Роснефть». Они сделаны в новом формате с красивым названием «Зерно». Как уточняют сотрудники компании, их особенность в новой концепции, уникальном оформлении, а также технологичности и комфорте, которые поставлены во главу угла.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Роснефть»

- Развитие подобных многофункциональных заправочных комплексов это один ключевых приоритетов нашей компании в розничном бизнесе, - сообщили в компании «Роснефть». – Мы внедряем современные цифровые технологии и расширяем различные виды сервиса для быстрого и комфортного обслуживания клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Роснефть»

Основное помещение нового комплекса разделено на зоны. Благодаря этому обслуживать посетителей удается быстрее. Да и сам уровень сервиса возрастает. На АЗК есть собственное кафе, работающее под брендом «Зерно». Тут и напитки, и легкие закуски. В их числе не только уже классические хот-доги и свежий кофе, но и десерты, горячая выпечка, сэндвичи и даже пицца. Готовят прямо здесь – на специальной кухне.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Роснефть»

- Кухни АЗС оснащены современным автоматизированным оборудованием, что позволяет сократить время приготовления заказа и увеличить пропускную способность кафе, - объясняют в компании. - Для удобства клиентов в торговых залах АЗК представлены более 1,5 тысяч товаров.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Роснефть»

Если говорить о цифровой начинке новых автозаправочных комплексов, то она самая современная. Есть даже сервис для дистанционной заправки машины. Более того, комплексы оборудованы плазменными панелями, по которым водители, не выходя из машины, могут получить все необходимую им информацию.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Роснефть»

Что же до бензина, то тут есть и дизельное топливо, и все основные виды современного и высококачественного бензина Pulsar.

- Все нефтепродукты проходят многоступенчатый контроль качества «Роснефти», - добавляют в компании.