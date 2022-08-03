В Самаре стартовало строительство сухого фонтана на Воронежских озерах

Работы на объекте идут полным ходом Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В областной столице продолжается первый этап реконструкции парка «Воронежские озера». Территорию приводят в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». За обновление пространства проголосовали более 23 тысяч жителей.

В список работ попала реконструкция фонтана за ТЦ «Империя». В апреле 2022 года стало известно, объект будет «сухим». Весной подрядчик демонтировал чашу, инженерное оборудование и насосные группы. В настоящий момент ведется укладка плиточного покрытия.

Напомним, в рамках первого этапа реконструкции также предусмотрено устройство освещения, установка малых архитектурных форм, обустройство тротуаров. Завершить работы должны до конца лета.