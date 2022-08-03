Мужчина утонул на Падовском карьере в Самарской области

Погибшего искали чуть более одного часа. Фото: ПСС Самарской области

Днем в среду, 3 августа, на водоеме в Самарской области произошла очередная трагедия. На это раз местом ЧП стало озеро 1-й Падовский карьер. Здесь утонул неизвестный мужчина. Информацию сообщили в региональной ПСС.

- Очевидцы видели, как он нырнул, но на поверхность водоема не поднялся. Потребовалась помощь спасателей для обследования дна акватории водоема, - рассказали в поисково-спасательной службе Самарской области.

Водолазы приступили к поискам в 15:20. Работа заняла чуть более одного часа - в 16:35 утонувшего мужчину нашли и доставили на берег. Личность погибшего пока остается неизвестной, ее устанавливают сотрудники полиции.