Хинштейн прокомментировал продажу земли острова Поджабный в Самаре

Участок острова оценили в 1 миллиард рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн высказался относительно продажи земли на острове Поджабный. Судя по комментарию, парламентария удивила столь необычная сделка.

- Очень интересно узнать имя бенефициара, равно как и обстоятельства перехода городских рекреационных земель в частную собственность, - написал Александр Хинштейн в своем телеграмм-канале.

Напомним, объявление о продаже части острова появилось на одном из сайтов несколько дней назад. Автор запросил 1 млрд. рублей за 10 гектаров земли. При этом отмечалось, что площадка оснащена водоснабжением и электричеством. Сведения о возможном использовании земли предоставлены не были.