Ученые обнаружили новые виды рептилий на территории Жигулевского заповедника

Необычную находку сделали ученые из Института экологии. Фото: Жигулевский государственный заповедник

Жигулевский заповедник пополнился новыми жителями - здесь обнаружили сразу два вида рептилий. Находку сделали ученые из Института экологии во время герпетологических исследований. Новые обитатели облюбовали заповедный остров Середыш, сообщает пресс-служба заповедника.

– Ученые нашли островные популяции безногой ящерицы - веретеницы и обыкновенной гадюки. Из земноводных на Середыше найдена озерная лягушка. Этот вид массово встречается по берегам и на внутреннем озере Кольчужное, - рассказали в пресс-службе Жигулевского заповедника.

Отмечается, что ранее на Середыше «проживали» только два вида рептилий - прыткая ящерица и обыкновенный уж. По словам ученых, новые находки делают остров еще более ценной заповедной территорией - во всяком случае, с научной точки зрения.