В Самаре водитель на «девятке» сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП

В аварии пострадали две девушки и мужчина. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Самаре вечером 3 августа. В аварии пострадали три пешехода, а водитель скрылся. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, дорожное происшествие произошло около 21:00 в районе дома №60 на улице Арзамасской. Водитель на «ВАЗ-2109» сбил двух девушек-пешеходов, а после допустил наезд на мужчину. После этого он вышел из автомобиля и скрылся с места ДТП. Пострадавших госпитализировали.

- Установлено, что автомобиль принадлежит местному жителю 2005 года рождения. Сотрудники полиции устанавливают личность человека, который находился за рулем и принимают меры по его задержанию, - рассказали в областном ГУ МВД.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об аварии или личности скрывшегося водителя, просят обращаться по телефонам: (846) 373-78-78; (846) 951-91-21 (ДЧ ОГИБДД УМВД России по г. Самаре) или 102 с мобильного.