Самарчанка осталась без 30 тысяч рублей при покупке мебели в интернете

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупка мебели обернулась для жительницы Самары рядом проблем. Женщина столкнулась с мошенниками, в результате чего осталась без денег и товара. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Аккаунт продавца 34-летняя самарчанка нашла в соцсетях. В его названии было наименование крупного поставщика мебели, что укрепило уверенность женщины. Она связалась с администратором, оформила заказ и перевела ему 31 141 рубль.

- Во время перевода женщина не обратила внимание на то, что счет принадлежал физическому лицу. Итог – мебель покупательница так и не увидела, - информирует ГУ МВД по региону.

Самарчанка несколько раз пытался связаться с администратором группы, но безуспешно. Осознав, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.