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Происшествия4 августа 2022 5:10

Супружескую пару обнаружили убитой в Самарской области

Муж и жена погибли от множественных колото-резаных ранений шеи и грудной клетки
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Правоохранители уже нашли подозреваемого - им оказался 35-летний сосед погибших.

Правоохранители уже нашли подозреваемого - им оказался 35-летний сосед погибших.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшная трагедия произошла в Ставропольском районе вечером 2 августа 2022 года. В одном из домов в селе Ягодное были найдены тела 62-летнего мужчины и его 60-летней жены. Выяснилось, что пару убили. Информацию сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, у погибших обнаружили множественные колото-резаные ранения шеи и грудной клетки. Правоохранители оперативно вышли на подозреваемого - им оказался 35-летний сосед погибших. Мужчину задержали.

– Задержанный пояснил, что причиной совершения преступления послужила ссора. В ближайшее время следователи выступят перед судом с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения, - рассказали в региональном СУ СК.

Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии, изъяли вещественные доказательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту преступления возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Расследование продолжается.