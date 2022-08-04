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Общество4 августа 2022 6:30

В Самаре взяли под охрану здание Волжско-Камского банка на ул. Куйбышева

Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Невероятно красивое здание является одним из самых узнаваемых в Самаре. Фото: Самарский областной художественный музей

Невероятно красивое здание является одним из самых узнаваемых в Самаре. Фото: Самарский областной художественный музей

Здание Волжско-Камского коммерческого банка, которое находится на ул. Куйбышева, 92 в Самаре, взяли под охрану. Соответствующее постановление появилось на сайте областного правительства.

Согласно документу, в список охраняемых попала объемно-планировочная и строительные конструкции объекта, композиционное построение и декор фасадов.

Трехэтажное здание Волжско-Камского коммерческого банка было построено в 1913-1915 годах. Архитектором выступил Якунин В.И. Несколько лет назад объект был отреставрирован. В данный момент в помещениях банка находится Самарский областной художественный музей.