Праздник в честь Дня железнодорожника устроят на набережной в Самаре 7 августа 2022 года

Праздничные мероприятия пройдут в районе бассейна ЦСКА

Жителей Самары приглашают на праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника. Основной площадкой станет вторая очередь набережной Волги, у бассейна ЦСКА, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Большой спортивно-музыкальный праздник для всей семьи пройдет в Самаре 7 августа 2022 года с 10:00 до 15:00. Гостей ждут интерактивные площадки, аквагрим, детские зоны, пенный фонтан, конкурсы и подарки. Для любителей спорта устроят мастер-класс по пляжному регби. Также в рамках празднования состоится благотворительный забег «Достигая цели». Жители города смогут попробовать свои силы на дистанциях в 1520, 5000 и 10 000 метров.

Торжественные мероприятия запланированы и в других регионах Куйбышевской железной дороги. Они пройдут с 4 по 7 августа в Рузаевке, Пензе, Круглом Поле, Уфе и Ульяновске. Принять участие в них смогут все желающие.