Самарские студенты разработали планер для обучения основам пилотирования

В разработке планера участвовали семеро студентов-конструкторов / Фото: Самарский университет

Студенты Самарского университета имени академика С.П. Королева разработали компактный разборный планер для обучения основам пилотирования.

— У модели отсутствует мотор, он отличается от аналогов маленьким весом, прочностью крыла и разборной конструкцией, — сообщили в пресс-службе вуза.

Летательный аппарат принесет пользу особенно на первом этапе обучения, когда необходимо научиться выполнять разбег, взлет, посадку и наработать глазомер. Максимальная скорость планера до 150 км/ч.

Над проектом работали семеро студентов-конструкторов, столько же участвует в сборке аппарата. Модель можно легко перевозить на автомобильном транспорте, ее вес составляет 115 кг. Собирается она около 20 минут.

Создатели уверяют, что разработка позволит импортозаместить часть зарубежной техники. Сейчас завершается сборка первого экземпляра планера, он будет готов к полету в ближайшее время.