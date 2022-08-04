Власти выбрали компанию по отлову бездомных собак в Самаре

Контракт оценили в 35 млн. рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары определились с компанией, которая займется отловом бездомных животных на территории города. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, победа досталась уже известному в областной столице ООО «Добрые люди». Организация единственная подала заявку на участие в торгах. Контракт оценили в 35 012 213,51 рублей. «Добрые люди» займутся отловом, стерилизацией и кастрацией животных, обработкой от паразитов и чипированием. После этого собак вернут в прежнюю среду обитания.

Отметим, что компания уже выступала в качестве подрядчика по отлову животных в 2020 и 2021 годах. А весной 2022 года «Добрых людей» сменил «ФлагманВет». Судя по всему, теперь город возвращается к прежнему подрядчику.