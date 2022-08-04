Глава Минстроя рассказал о ходе строительства театра юного зрителя в Самаре

В настоящий момент идут работы по устройству фундаментных плит / Фото: Николай Плаксин

Глава регионального министерства строительства Николай Плаксин рассказал, как продвигается строительство Самарского театра юного зрителя.

— Сказал подрядчику увеличить темп и объем работ, а также количество персонала, задействованного в строительстве, — сообщил Николай Плаксин в своем телеграм-канале.

Сейчас идут работы по устройству фундаментных плит, а также монтажу железобетонных стен. Третий комплекс включает в себя: центральную вход, гардероб на 400 мест, зрительское фойе, распределительный вестибюль.

Помимо этого, в здании будет средний зал на 250 мест, малый зал на 150 мест, рекреационно-выставочные пространства, зимний и летний сады. Всего в театре планируется три зрительных зала до 800 мест. Одновременно можно будет проводить до пяти различных постановок.