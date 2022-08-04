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Общество4 августа 2022 10:30

Еще 226 жителей Самарской области заболели коронавирусом 4 августа 2022 года

Наибольший суточный прирост показала Самара
Анастасия ФИЛАТОВА
За сутки в больницы региона госпитализировали 43 пациента

За сутки в больницы региона госпитализировали 43 пациента

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кривая заболеваемости коронавирусом в Самарской области продолжает идти вверх. В четверг, 4 августа 2022 года, диагноз подтвердился у 226 жителей региона, что на 25 человек больше, чем сутками ранее. Общее число случаев заражения достигло 388 824, сообщает оперштаб.

Почти половина новых инфицированных – жители Самары. В областной столице заразу подхватил 101 человек. В Тольятти прибавилось 35 ковид-пациентов, в Кинеле – 14, в Красноярском и Волжском районах – по 9. В Ставропольском районе и в Новокуйбышевске выявили по 7 больных, в Отрадном и Сызрани – по 6.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 43 пациента. Еще 118 человек успешно закончили лечение. За все время побороть COVID-19 смогли 379 502 жителя региона.

К сожалению, умерли еще двое больных. Всего с начала пандемии в Самарской области скончались 7 934 человека.