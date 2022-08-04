Финская компания подала в суд на «Самарский БКК» из-за «злых птиц»

Суд принял сторону истца, но только частично. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск Rovio Entertainment Corporation к «Самарскому БКК». Причиной судебных разбирательств стали рисунки птиц из игры «Angry Birds». Информация размещена на официальном сайте суда.

Согласно материалам дела, истец планировал взыскать с комбината компенсацию за нарушение авторских прав на рисунки «Red Bird (Красная Птица)», «Black Bird (Черная Птица)», «Blue Bird (Синяя Птица)», «White Bird (Белая Птица)», «Yellow Bird (Желтая Птица)». В заявлении указано, что изображения появились на одном из тортов, изготовленных БКК. Каждое из них истец оценил в 50 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма компенсации составила 250 тыс. рублей.

Суд постановил взыскать с «Самарского БКК» 50 тыс. рублей за нарушение авторских прав, 1 600 рублей расходов за госпошлину и 26 руб. 50 коп. почтовых расходов. В остальной части иска компании было отказано.