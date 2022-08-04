В Самаре приступили к расчистке территории под эстакадой на улице Ново-Садовой

Специалисты расчищают пространство. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты приступили к расчистке территории под эстакадой на улице Ново-Садовой. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами с высоты птичьего полета.

Судя по кадрам, спецтехника разгребает завалы строительного мусора. Строительство двухуровневой развязки может завершиться раньше указанного срока. На данный момент, рабочие уже уложили последнюю балку пролетного строения путепровода.

Напомним, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что проект реализуется с опережением сроков. Объект уже готов примерно на 70%. Зимой 2022 года могут запустить пробное движение.