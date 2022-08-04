Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 14:35

В Самаре приступили к расчистке территории под эстакадой на улице Ново-Садовой

Блогер поделился кадрами
Алена ПРОВКИНА
Специалисты расчищают пространство. Фото: скриншот видео

Специалисты расчищают пространство. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты приступили к расчистке территории под эстакадой на улице Ново-Садовой. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами с высоты птичьего полета.

Судя по кадрам, спецтехника разгребает завалы строительного мусора. Строительство двухуровневой развязки может завершиться раньше указанного срока. На данный момент, рабочие уже уложили последнюю балку пролетного строения путепровода.

Напомним, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что проект реализуется с опережением сроков. Объект уже готов примерно на 70%. Зимой 2022 года могут запустить пробное движение.