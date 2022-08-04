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Общество4 августа 2022 16:25

В Самаре суд повторно проверит причастность мусорного регоператора к банкротству комбината «Родник»

Появилась новая информация о деле
Алена ПРОВКИНА
Тяжбу могут начать заново

Тяжбу могут начать заново

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области представители суда повторно проверят связь регионального оператора с банкротством комбината «Родник». О проблемах предприятия стало известно в прошлом году.

По данным арбитражного суда, долги комбината «Родник» превысили отметку в миллиард рублей. Один из кредиторов ООО «Градус» попросил привлечь к ответственности «ЭкоСтройРесурс». Заявители считают, что с комбината «Родник» вывели активы, сумма которых превысила 1,1 миллиард рублей. По мнению заявителя, это удалось при помощи сделок.

Также кредитор попросил привлечь Росфинмониторинг и ФНС к делу, чтобы получить необходимые сведения о расчетных счетах «ЭкоСтройРесурса». Тяжба из-за банкротства может начаться заново.