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Общество4 августа 2022 18:10

В Самарской области разыскивают 6-летнего мальчика, которого скрывает отец

Возбуждено исполнительное производство
Алена ПРОВКИНА
Отец скрывает ребенка от родной матери. Фото: УФССП России по Самарской области

Отец скрывает ребенка от родной матери. Фото: УФССП России по Самарской области

В Самарской области правоохранители разыскивают 6-летнего мальчика. Ребенка скрывает собственный отец.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, возбуждено исполнительное производство. Несовершеннолетнего мальчика должны были передать матери. Отец ребенка, по всей видимости, не согласен с таким решением и скрывает сына. На вид Даниэлю около 6-ти лет, худощавое телосложение, рост около 120-125 сантиметров, русые волосы, карие глаза, на подбородке родинка с правой стороны.

Судебные приставы просят оказать содействие в розыске ребенка. Всех, кто имеет хоть какую-то информацию о местонахождении мальчика, просят обратиться по номеру: 8-937-186-63-55.