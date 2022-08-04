В Самаре вспыхнула территория на Смышляевском шоссе вечером 4 августа 2022 года

Специалисты локализировали возгорание

В Самаре сообщили о серьезном пожаре вечером в четверг, 4 августа 2022 года. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание зафиксировали в 20:58 на Смышляевском шоссе, 148. Специалисты отмечают, что горели деревянные поддоны на открытой территории. Площадь возгорания составила 230 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг опасности – 1-БИС.

Сообщают, что погибших и пострадавших нет. Специалисты сняли угрозу распространения пожара. Локализацию объявили в 21:53. Во время тушения задействовали 45 человек и 13 единиц техники.