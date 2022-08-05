Трехлетний ребенок пострадал в ДТП с двумя иномарками в Самарской области

Авария произошла в Автозаводском районе Тольятти. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, которое произошло вечером 4 августа в Автозаводском районе Тольятти. Здесь столкнулись две иномарки, в результате чего пострадали два человека, в том числе - маленький ребенок. Информацию сообщает ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 17:15. 32-летний водитель «Renault LOGAN» ехал по Южному шоссе в сторону ул. Полякова. Около дома №89 он не выдержал дистанцию и въехал в «Chevrolet Aveo», за рулем которого находился 18-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали два человека.

– С места происшествия в медучреждение были доставлены 29-летняя женщина и 3-летний ребенок, находившиеся в момент ДТП в автомобиле «Renault LOGAN», - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Отмечается, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение.