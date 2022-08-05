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Общество5 августа 2022 8:25

ТОАЗ модернизировал наливную эстакаду аммиака и увеличил ее производительность

Это позволит повысить объемы отгрузки продукции по железной дороге
Илона МАЙСКАЯ
Модернизация позволит увеличить производительность наливной эстакады примерно до 6000 тонн аммиака в сутки / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Модернизация позволит увеличить производительность наливной эстакады примерно до 6000 тонн аммиака в сутки / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот продолжает масштабную программу развития производства. Недавно предприятие завершило модернизацию наливных путей сливоналивочной эстакады в цехе подготовки аммиака к транспортировке (№ 13).

Специалисты заменили на эстакаде жидкостный наливной коллектор, смонтировали новые трубы и наливные рукава увеличенного диаметра. Это позволило повысить пропускную способность эстакады и ускорить налив аммиака.

— Проводимая модернизация позволит увеличить производительность наливной эстакады примерно до 6000 тонн аммиака в сутки. Безусловно, это положительно скажется на стабильности производства, а также возможности по увеличению поставок аммиака на внутренний рынок, — отметил генеральный директор ПАО «ТОАЗ» Анатолий Шаблинский.

Предприятие намерено и дальше увеличивать объемы ж/д отгрузки своих продуктов. В последующем это позволит переориентироваться на другие порты экспортных поставок. В ближайших планах у ТОАЗа — перепрофилирование всех сливоналивных путей только под налив аммиака.