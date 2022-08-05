В Самаре по просьбам граждан установили новый санузел в парке Гагарина

Туалет установили в парке Гагарина. ФОто: ЦУР Самарской области

В Самаре в социальных сетях пожаловались на небольшое число общественных туалетов. Специалисты стараются наладить работу санузлов.

По данным ЦУР Самарской области, чаще всего жалобы касались парка имени Гагарина. Пользователи отмечают, что многие семьи с детьми и пожилые люди не могут найти нормальный санитарный туалет. Проблему решили комплексно. Со стороны улицы Стара-Загора оборудовали стационарный туалет.

Ранее на этом месте была старая постройка, которую никто не использовал. Специалисты возвели современный объект в космическом стиле парка. Также появились 6 кабинок бесплатных модульных туалетов в центре парка, рядом с детской площадкой у «Колеса обозрения».