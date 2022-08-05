Глава Минздрава допустил возможность появления оспы обезьян в Самарской области

Оспа обезьян, как и коронавирус, распространяется воздушно-капельным путем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России начали выявлять случаи заражения оспы обезьян. Первый зафиксировали в Санкт-Петербурге. В связи с этим жители Самарской области стали переживать — вдруг инфекция доберется и до нашего региона. Министр здравоохранения Армен Бенян на площадке ЦУРа рассказал, стоит ли бояться новой заразы.

- Это заболевание похоже на ветряную оспу, которой многие болеют в детстве, поэтому лечение у них похоже. В настоящий момент оснований для того, чтобы бояться оспы обезьян, нет. Вместе с тем, мы ожидаем, что она может к нам прийти. Эта инфекция, как и КВИ, передается воздушно-капельным путем, - отметил глава областного Минздрава.

По словам Армена Беняна, медики знают, как лечить оспу обезьян, однако этот вирус тоже может менять свои свойства.

- Если сравнивать с коронавирусом, то мы минимум увидели три варианта с разным течением. Один их них был сопряжен с очень высокой частотой осложнений и неблагоприятными исходами. Это дельта-штамм. Поэтому сейчас ничего нельзя недооценивать, - подчеркнул министр.

Глава Минздрава назвал простые и важные правила, соблюдение которых позволит избежать распространения вируса. Это уже всем хорошо известные: гигиена рук, социальная дистанция и защита дыхательных путей (маски).