В Самаре отключат холодную воду на семи улицах с 9 по 10 августа 2022 года

В областном центре проведут плановые работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сообщили о плановом отключении холодной воды на семи улицах. Работы проведут 9 и 10 августа 2022 года.

По данным «РКС-Самара», специалисты проведут устранение утечки внутри станции и неисправность на напорном трубопроводе. Без холодной воды 9 августа с 10:00 до 12:00 останутся следующие адреса: Московское Шоссе, проспект Кирова, улица Бубнова, улица Молодежная. 10 августа с 10:00 до 11:30 работы проведут на улице Алма-Атинской, улице Стара-Загора и проспекте Карла Маркса.

Отмечают, что информация о плановых работах пока предварительная. В течение недели список адресов и работ могут скорректировать.