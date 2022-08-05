Самара вошла в топ городов с самыми перспективными и привлекательными невестами

На первом месте у мужчин честность и верность избранницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара оказалась на 8 месте в рейтинге российских городов с самыми перспективными и привлекательными невестами. Его составил сервис «Работа.ру» перед Днем холостяка, сообщают «Известия».

Опрос показал, что самых перспективных невест можно встретить в Москве (37%), Санкт-Петербурге (30%) и Краснодаре (29%). Это связывали с большими возможностями для личностного роста, количеством учебных заведений и бизнес-потенциала этих городов.

В десятку городов с лучшими невестами также вошли Сочи (27%), Казань (27%), Екатеринбург (24%), Ростов-на-Дону (20%), Самара (18%), Калининград (18%) и Новосибирск (15%).

Опрашиваемые мужчины рассказали и о признаках, по которым они определяют привлекательность будущей невесты. Самым главным критерием 62% мужчин назвали честность и верность, 53% – добродушие и открытость, 52% — внешность и ум.

Среди прочих критериев: хорошее чувство юмора, любовь к спорту, внимательность к здоровью, умение готовить, трудолюбие, хорошее образование и наличие полезных бытовых навыков.